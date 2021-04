Baciata dal sole: ottenere una bella abbronzatura con il make up! (Di sabato 24 aprile 2021) Una pelle Baciata dal sole è sinonimo di salute e benessere, non solo regala un aspetto luminoso e incantevole. Ora che è primavera, sfoggiare una tintarella magnifica è sicuramente un must have per piacersi e piacere di più! Per ottenere una pelle dorata senza ricorrere a lampade o ad autoabbronzanti, è possibile servirsi del make up! Un sapiente uso del bronzer può regalarvi quell’aspetto affascinante che desiderate. Ma come sceglierlo? Quale tonalità? Quale texture per una resa naturale? Curiose? Iniziamo! Baciata dal sole: come ottenere una bella abbronzatura con il make up! Iniziate sempre a preparare la base, con un fondotinta che cancelli imperfezioni e discromie, ma prima ancora provvedete ad un’idratazione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 24 aprile 2021) Una pelledalè sinonimo di salute e benessere, non solo regala un aspetto luminoso e incantevole. Ora che è primavera, sfoggiare una tintarella magnifica è sicuramente un must have per piacersi e piacere di più! Peruna pelle dorata senza ricorrere a lampade o ad autoabbronzanti, è possibile servirsi delup! Un sapiente uso del bronzer può regalarvi quell’aspetto affascinante che desiderate. Ma come sceglierlo? Quale tonalità? Quale texture per una resa naturale? Curiose? Iniziamo!dal: comeunacon ilup! Iniziate sempre a preparare la base, con un fondotinta che cancelli imperfezioni e discromie, ma prima ancora provvedete ad un’idratazione ...

Advertising

doctorM8506842 : RT @VicktoriaQueen: Baciata dal sole perché il sole bacia i belli..... voglio sentire se ti piaccio veramente con il tuo commento... Follow… - Zaira2912 : La immagino così ora, con un fiore tra i capelli, baciata dal sole, con quel meraviglioso sorriso. E lui, lui accec… - VicktoriaQueen : RT @VicktoriaQueen: Baciata dal sole perché il sole bacia i belli..... voglio sentire se ti piaccio veramente con il tuo commento... Follow… - marisoImoreau : @haydenrubios Baciata dal sole in questo caso da me - endmonddantes33 : RT @TheDebEmpire: Guance rosse. Pelle baciata dal sole. Rientro in casa e mi siedo sul gradino. Il caldo mi ha coccolata. Mi guardo le… -