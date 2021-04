Anna, Giulia Dragotto, protagonista della serie di Niccolò Ammaniti: “È stata una prova di resistenza!” (Di sabato 24 aprile 2021) Video intervista a Giulia Dragotto ed Elena Lietti, figlia e mamma in Anna, serie scritta e diretta da Niccolò Ammaniti. Lo diciamo subito: siamo diventati immediatamente fan di Anna, serie in sei puntate scritta e diretta da Niccolò Ammaniti, che ha adattato per la televisione il suo omonimo romanzo, pubblicato nel 2015. Una cosa simile in Italia, almeno in tv, non è mai stata fatta. L'Ammaniti scrittore lo stimiamo e amiamo in molti, ma il regista è una sorpresa bellissima. Già con Il Miracolo, di cui ha diretto alcuni episodi, aveva fatto molto bene, ma con Anna ancora di più. Dal 23 aprile disponibile tutta su Sky e Now TV, in sei splendide ore Anna ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 aprile 2021) Video intervista aed Elena Lietti, figlia e mamma inscritta e diretta da. Lo diciamo subito: siamo diventati immediatamente fan diin sei puntate scritta e diretta da, che ha adattato per la televisione il suo omonimo romanzo, pubblicato nel 2015. Una cosa simile in Italia, almeno in tv, non è maifatta. L'scrittore lo stimiamo e amiamo in molti, ma il regista è una sorpresa bellissima. Già con Il Miracolo, di cui ha diretto alcuni episodi, aveva fatto molto bene, ma conancora di più. Dal 23 aprile disponibile tutta su Sky e Now TV, in sei splendide ore...

Advertising

achene_paolo : RT @Libero_official: La #Bongiorno chiede le dimissioni della sottosegretaria #Macina e annuncia: 'La porterò in tribunale, accuse farnetic… - farfarello13 : RT @Libero_official: La #Bongiorno chiede le dimissioni della sottosegretaria #Macina e annuncia: 'La porterò in tribunale, accuse farnetic… - Anna__polly : 5 anni che seguo Giulia De Lellis e non credo di averla mai vista così bene come negli ultimi mesi.. Serena, concen… - Anna_Gymternet : RT @slothanova: QUEEN GIULIA - girlsuisse : RT @ICusmai: @Noviolenzadonne @girlsuisse @dvaldi1 @d_granuzzo @tossina_libera @eli4never @unimib @DavidSassoli @CommissionerHR @connieregu… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Giulia Amici 20 in onda stasera la sesta puntata, le Anticipazioni e gli ospiti ... Tancredi , Raffaele e Alessandro per la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini ; Samuele , Giulia e Aka7even per il team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli . Leggi anche Il crollo del ...

AMICI 2021 SERALE ED.20/ Eliminato e diretta 24 aprile: complimenti per Aka7even... Dopo l' eliminazione di Martina Miliddi, in gara, ci sono: Aka7Even, Giulia Salemi e Samuele Barbetta della squadra guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini; Deddy, Sangiovanni e Serena ...

Anna: Giulia Dragotto ed Elena Lietti raccontano la serie Sky The Hot Corn Italy Covid: Riccardi, indagine Scuola Sant'Anna gratifica operatori Fvg Pordenone, 18 apr - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.147 tamponi molecolari sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,07%. Sono inoltre 3.903 i test rapidi ...

Un'indagine su 10mila italiani fa la classifica dei servizi erogati dalle sanità regionali Giudizio positivo dei cittadini sui servizi sanitari del Fvg sotto la pandemia. L'indagine si basa su un campione di 10.697 persone maggiorenni residenti in Italia ed è stata effettuata tra il 22 dice ...

... Tancredi , Raffaele e Alessandro per la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini ; Samuele ,e Aka7even per il team di Veronica Peparini ePettinelli . Leggi anche Il crollo del ...Dopo l' eliminazione di Martina Miliddi, in gara, ci sono: Aka7Even,Salemi e Samuele Barbetta della squadra guidata daPettinelli e Veronica Peparini; Deddy, Sangiovanni e Serena ...Pordenone, 18 apr - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.147 tamponi molecolari sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,07%. Sono inoltre 3.903 i test rapidi ...Giudizio positivo dei cittadini sui servizi sanitari del Fvg sotto la pandemia. L'indagine si basa su un campione di 10.697 persone maggiorenni residenti in Italia ed è stata effettuata tra il 22 dice ...