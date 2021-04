(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A margine della manifestazione per la riapertura in tempi celeri dell’arteria di collegamento per la città di, il presidente della Regione Desi è concesso ai microfoni dei giornalisti per fare il punto sui temi legati all’emergenza epidemiologica: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Amalfi, De Luca: 'Combattiamo da soli per rilancio sistema turistico' (VIDEO) ** - positanonews : #Copertina #EconomiaeLavoro #Turismo Amalfi, gli stagionali chiedono un incontro con De Luca e Di Maio: “Per chiede… - Ora_Notizie : Sabato 24 aprile riapre al traffico la Strada Statale 163 ad Amalfi. - positanonews : Fondazione Ravello. De Luca ad Amalfi domani potrebbe annunciare Scurati Presidente tra le #news… - positanonews : #Copertina #Cronaca #Cultura #EconomiaeLavoro Fondazione Ravello. De Luca ad Amalfi domani potrebbe annunciare Scur… -

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi Luca

Positanonews

I lavoratori stagionali della Costiera Amalfitana si sono riuniti questa mattina adin occasione della riapertura della strada statale 163 ad, per parlare con il Presidente Dedella difficile situazione che sta attraversando il settore turistico. La crisi pandemica ha infatti messo in ginocchio l'economia internazionale e forti ......statale 163 ad. Una riapertura lampo a circa 80 giorni dalla tragica frana dello scorso 2 febbraio scorso. Per l'occasione sarà presente il governatore della Regione Campania Vincenzo De...Riapre la strada tra Salerno ed Amalfi dopo la frana: De Luca soddisfatto per la riapertura dopo meno di tre mesi ...Amalfi – A margine della manifestazione per la riapertura in tempi celeri dell’arteria di collegamento per la città di Amalfi, il presidente della Regione De Luca si è concesso ai microfoni dei giorna ...