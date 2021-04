Addio regina amazzone | gli amori tormentati | gli addii devastati e la carriera straordinaria di Milva

(Di sabato 24 aprile 2021) Le parole di Claudio Baglioni in una nota scritta dal cantautore descrivono bene il sentimento comune di fronte alla scomparsa a 81 anni didopo una lunga malattia : "È stata un'interprete ...

ClaudioBaglioni : È stata un'interprete straordinaria e unica. La sua voce ha dato forma e volo a musiche e parole, le più diverse

Ultime Notizie dalla rete : Addio regina

amazzone. Fa' buon viaggio sul nuovo sentiero". Quando Baglioni parla di musiche tra le più diverse fra loro dice il vero. Milva è stata capace di cantare uno straordinario successo ...amazzone. Fà buon viaggio sul nuovo sentiero'. Così Claudio Baglioni sui profili social ricorda Milva, pubblicando una foto datata 2018 in cui consegna alla figlia della cantante, ...Cristiano Malgioglio, che aveva duettato con lei nel brano "Amici", twitta il suo dolore "per la perdita di Milva, una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro P ...La regina ha ripreso il lavoro di sempre, dal 1952 quando morì il padre Giorgio VI che conferì a Filippo il ducato rimasto ora vacante. E a giugno Her Majesty vedrà Biden ...