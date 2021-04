12enne disabile picchiata in un parco a Roma (Di sabato 24 aprile 2021) Roma 12enne disabile picchiata, succede nei primi giorni di aprile. In un parco di Roma Nord, una ragazzina di 12 anni è stata violentemente disabile picchiata in un parco a Roma Pugni, calci, capelli tirati e maglia strappata. Queste le immagini che si intravedono dal video. Ebbene si, perché mentre la picchiavano qualcuno mandava in onda una diretta social. Leggi su periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021), succede nei primi giorni di aprile. In undiNord, una ragazzina di 12 anni è stata violentementein unPugni, calci, capelli tirati e maglia strappata. Queste le immagini che si intravedono dal video. Ebbene si, perché mentre la picchiavano qualcuno mandava in onda una diretta social.

Advertising

daniele19921 : RT @IlPrimatoN: Maledetta mascolinità tossica... ah, no - MaMaurizi9 : RT @IlPrimatoN: Maledetta mascolinità tossica... ah, no - LBasemi : RT @IlPrimatoN: Maledetta mascolinità tossica... ah, no - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Maledetta mascolinità tossica... ah, no - marialetiziama9 : RT @IlPrimatoN: Maledetta mascolinità tossica... ah, no -