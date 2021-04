Weekend di fuoco per Lazio | Juve e Milan | l’Inter punta a chiudere il discorso Scudetto

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lasi è ritrovata, ha ritrovato Dybala e nelle ultime settimane è tornata in piena corsa per un posto in Champions (ora è terza a pari punti con l’Atalanta). Per tenere il ritmo in questodovrà srla con la Fiorentina in trasferta, tentando il riscatto dopo il 3-0 dei toscani dello scorso dicembre. Domenica alle 15.00 al “Franchi” si affrontano – come all’andata – due tra le squadre con il più basso indice di Stabilità Tecnica della stagione (93,3% per i viola, 96,9% per i bianconeri). Il dato annuncerebbe una sfida aperta ad ogni pronostico, anche se sono ben 33 i punti che separano le rivali di giornata. In casa viola Ribery soffre un po’ le partite ravvicinate (un mediocre 87% di IEF nell’ultimo turno, a fronte comunque di un rispettabile 92% di IET). I toscani dovranno comunque sperare nel pieno recupero del ...