“Una resta rossa e un’altra a rischio”. Covid, come cambiano i colori delle regioni dal 26 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Italia intera attende con grande apprensione la data del 26 maggio, ovvero il momento in cui gran parte delle regioni peninsulari riceverà lo status di “zona gialla”, con coprifuoco sempre alle 22, ma nuove regole per ristoranti aperti a pranzo e cena all’aperto, bar, scuola e spostamenti. Da quello che sembra facilmente prevedibile, stanno entrando in zona gialla: Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte. Sperano anche Toscana, Marche, Molise e Umbria. Da definire invece lo status di Campania, Sicilia e Puglia, Valle d’Aosta e Calabria. Sembra invece che non ci sia niente da fare per la Sardegna, segnalata dal report Iss come a ‘rischio alto’. Intanto l’indice Rt nazionale cala a 0.81. “In Veneto abbiamo indici da zona gialla”, ha dichiarato intanto il governatore Luca Zaia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Italia intera attende con grande apprensione la data del 26 maggio, ovvero il momento in cui gran partepeninsulari riceverà lo status di “zona gialla”, con coprifuoco sempre alle 22, ma nuove regole per ristoranti aperti a pranzo e cena all’aperto, bar, scuola e spostamenti. Da quello che sembra facilmente prevedibile, stanno entrando in zona gialla: Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte. Sperano anche Toscana, Marche, Molise e Umbria. Da definire invece lo status di Campania, Sicilia e Puglia, Valle d’Aosta e Calabria. Sembra invece che non ci sia niente da fare per la Sardegna, segnalata dal report Issa ‘alto’. Intanto l’indice Rt nazionale cala a 0.81. “In Veneto abbiamo indici da zona gialla”, ha dichiarato intanto il governatore Luca Zaia ...

Ultime Notizie dalla rete : Una resta Calciomercato Juve, una nuova carta per arrivare a Pogba Commenta per primo Paul Pogba resta un pensiero fisso per la Juventus . Un'operazione non facile da portare avanti in periodo di crisi economica, ma che potrebbe trovare una svolta se, come scrive La Gazzetta dello Sport , il ...

Serie A, le migliori giocate della 32giornata Le giornate si allungano, mentre la Serie A si accorcia. Ci avviciniamo a rapidi passi verso la fine della stagione e le squadre stanno dando tutto quello che gli resta. È stata una bella giornata di campionato, impreziosita dalla doppietta di Raspadori, giovane attaccante italiano come da tanto non se ne vedevano, ma è stata anche la giornata di Napoli e Lazio,...

Covid, allarme per i ricoveri e boom varianti: così Palermo resta rossa La Repubblica È una norma senza alcun senso Una norma senza senso. Sfido chiunque a dire che quello che conta contro la diffusione dell'epidemia è l'orario di chiusura dei ristoranti e non il rispetto di precise, attuabili e verificabili regole ...

Sbocchi in Asia, Il «gioco» di Parigi Londra e Berlino Da una parte gli investimenti, dall’altra le navi militari. Da una parte il rapporto privilegiato con Pechino, dall’altra i progetti di espansione in Asia. La Germania, improvvisamente in cerca d’auto ...

