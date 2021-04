Ultime Notizie Roma del 23-04-2021 ore 19:10 (Di venerdì 23 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio a Giuliano Ferrigno Buonasera dalle 13 le regioni e delle province autonome ad andare in zona gialla partita del 26 aprile 5 passerebbe dell’arancione solo la Sardegna in rosso in arancione La Basilicata Calabria Sicilia e Valle d’Aosta viale Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Marche Piemonte provincia di Bolzano provincia di Trento Puglia Toscana Umbria Veneto ancora dubbi per la Puglia questo in base al monitoraggio settimanale della pandemia rileva un lieve calo dell’ incidenza dei casi a 159 Ma resta lontana dalla soglia di sicurezza Cambiamo argomento sono più di 100 I migranti annegati al largo della Libia al secondo SOS Mediterranee ieri alarm phone alla l’allerta su tre barche in pericolo una con 40 persone mai rintracciate due ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio a Giuliano Ferrigno Buonasera dalle 13 le regioni e delle province autonome ad andare in zona gialla partita del 26 aprile 5 passerebbe dell’arancione solo la Sardegna in rosso in arancione La Basilicata Calabria Sicilia e Valle d’Aosta viale Abruzzo Emiliagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Marche Piemonte provincia di Bolzano provincia di Trento Puglia Toscana Umbria Veneto ancora dubbi per la Puglia questo in base al monitoraggio settimanale della pandemia rileva un lieve calo dell’ incidenza dei casi a 159 Ma resta lontana dalla soglia di sicurezza Cambiamo argomento sono più di 100 I migranti annegati al largo della Libia al secondo SOS Mediterranee ieri alarm phone alla l’allerta su tre barche in pericolo una con 40 persone mai rintracciate due ...

