Tre ragazze minorenni picchiano una 12enne disabile in un parco di Roma (Di venerdì 23 aprile 2021) Alessandro Nunziati Una 12enne, disabile, è stata picchiata da tre ragazze minorenni in un parco a Roma nord. Il pestaggio è stato filmato con uno smartphone e il video è stato pubblicato in diretta su Instagram. La storia è stata raccontata dal Messaggero. L'episodio risale ai primi giorni di aprile. Dal video si vede la vittima che, Impronta Unika.

