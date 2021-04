Torre Annunziata, arrestati e condotti in carcere gli assassini di Maurizio. I nomi (Di venerdì 23 aprile 2021) arrestati nella notte i presunti assassini di Maurizio Cerrato, il 61enne di Torre Annunziata morto per difendere la figlia in via IV Novembre. Sono 4 persone. Si tratta di Giorgio Scaramella, 51 anni, Domenico Scaramella, 51 anni, Antonio Venditto, 26 anni, Antonio Cirillo, 33 anni. Indagata la sorella di uno degli arrestati. I quattro, destinatari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021)nella notte i presuntidiCerrato, il 61enne dimorto per difendere la figlia in via IV Novembre. Sono 4 persone. Si tratta di Giorgio Scaramella, 51 anni, Domenico Scaramella, 51 anni, Antonio Venditto, 26 anni, Antonio Cirillo, 33 anni. Indagata la sorella di uno degli. I quattro, destinatari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

