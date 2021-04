Top Dieci | Lo spietato o Ip man 3? La tv del 23 aprile

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 aprile 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 23su RaiUno alle 21.25 tornerà “Top”, il varietà-gioco condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda per sei settimane dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Lo show, che l’anno scorso rappresentò per Rai1 la ripartenza dopo il lockdown, in questa seconda stagione, mantiene le sue caratteristiche di coinvolgimento del pubblico, curiosità, leggerezza e allegria; in più, rispetto all’anno scorso, terrà conto degli spiragli di “riapertura”: la scenografia sarà più ricca, il palcoscenico sarà animato dalla presenza di un gruppo di ballerini modelli e sono previsti ospiti a sorpresa. Al centro del gioco due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro. Le prime due squadre, che giocheranno stasera, sono composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da ...