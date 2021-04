Superlega, passo indietro JP Morgan: «Errore di valutazione» (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche il principale sponsor della Superlega JP Morgan fa marcia indietro. Il comunicato del suo portavoce ufficiale JP Morgan saluta definitivamente la Super League, e forse anche il mondo del calcio. Queste le parole di un portavoce ufficiale della multinazionale americana: «Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo». Wow! JP Morgan has released a statement essentially disavowing the Super League it agreed to back to the tune of €3-4bn. pic.twitter.com/I9804Jxm7L — tariq panja (@tariqpanja) April 23, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche il principale sponsor dellaJPfa marcia. Il comunicato del suo portavoce ufficiale JPsaluta definitivamente la Super League, e forse anche il mondo del calcio. Queste le parole di un portavoce ufficiale della multinazionale americana: «Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo». Wow! JPhas released a statement essentially disavowing the Super League it agreed to back to the tune of €3-4bn. pic.twitter.com/I9804Jxm7L — tariq panja (@tariqpanja) April 23, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

