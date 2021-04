Sottomarino scomparso a Bali: trovato oggetto non identificato. “Ossigeno in esaurimento tra 24 ore” (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano le ricerche per individuare il Sottomarino indonesiano, inabissatosi – pare – a 600-700 metri di profondità due giorni fa al largo di Bali con a bordo 53 persone. Le navi della Marina hanno individuato un oggetto non identificato ad alto magnetismo nell’area della scomparsa a una profondità di 50-100 metri, anche se ancora non è detto che appartenga al sommergibile. Ma a crescere nelle ultime ore sono anche le preoccupazioni per la scarsità di Ossigeno a bordo, che secondo le autorità potrebbe esaurirsi nel giro di 24 ore. Sembrano però remote le possibilità di riportare il mezzo in superficie nonostante le operazioni in corso da parte della Marina di Giacarta e l’offerta di aiuto internazionale, incluso da parte dell’esercito americano. E la profondità alla quale si troverebbe il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano le ricerche per individuare ilindonesiano, inabissatosi – pare – a 600-700 metri di profondità due giorni fa al largo dicon a bordo 53 persone. Le navi della Marina hanno individuato unnonad alto magnetismo nell’area della scomparsa a una profondità di 50-100 metri, anche se ancora non è detto che appartenga al sommergibile. Ma a crescere nelle ultime ore sono anche le preoccupazioni per la scarsità dia bordo, che secondo le autorità potrebbe esaurirsi nel giro di 24 ore. Sembrano però remote le possibilità di riportare il mezzo in superficie nonostante le operazioni in corso da parte della Marina di Giacarta e l’offerta di aiuto internazionale, incluso da parte dell’esercito americano. E la profondità alla quale si troverebbe il ...

