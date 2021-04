Settimana in rosso per l'Europa, a Milano (-1,4%) Cnh paga pegno con stop trattative su Iveco (Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì gli indici hanno fallito il recupero e chiuso sotto la parità. Spread in leggero rialzo a 104 punti. Bitcoin scivola sotto 50.000 dollari Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì gli indici hanno fallito il recupero e chiuso sotto la parità. Spread in leggero rialzo a 104 punti. Bitcoin scivola sotto 50.000 dollari

Advertising

Gabriele_Rosso : RT @GastronomikaLk: Dall'eccessivo consumo di alcolici, passando per le riaperture fino ad arrivare a un'ottima notizia dal mondo della bir… - GastronomikaLk : Dall'eccessivo consumo di alcolici, passando per le riaperture fino ad arrivare a un'ottima notizia dal mondo della… - qn_lanazione : #Toscana. #Covid Italia, ultimo fine settimana rosso-arancione. Da #lunedì si colora di #giallo / LIVE - PaolettaPaly : @antonellamalu4 Noooooo'!!!!...??....Qui per ora....sole???? Buon ultimo fine settimana in rosso Buon sabato...Tess… - enrico_max : Se questa è la realtà ...complimenti a tutti @BeppeSala @FontanaPres @RegLombardia tra una settimana in rosso diret… -