Sassari, barista 47enne trovato morto in casa: è omicidio (Di venerdì 23 aprile 2021) commenta Antonio Fara, barista 47enne trovato senza vita nel suo appartamento in centro a Sassari, è stato ucciso. La conferma arriva dai rilievi dei carabinieri del Ris arrivati da Cagliari e da una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 aprile 2021) commenta Antonio Fara,senza vita nel suo appartamento in centro a, è stato ucciso. La conferma arriva dai rilievi dei carabinieri del Ris arrivati da Cagliari e da una ...

