Roma, 12enne disabile picchiata da bulle coetanee: il video sui social (Di venerdì 23 aprile 2021) C'è la giovane età, c'è l'esigenza di spettacolarizzare la violenza, c'è l'indolenza degli altri, il triste palcoscenico del web: sono molti gli elementi che saltano all'occhio nel leggere questa storia. Una pesante storia di bullismo adoperato ai danni di una 12enne disabile circa 20 giorni fa a Roma nord. In un parchetto la ragazzina, poco più che bambina, è stata presa di mira, accerchiata ed esposta al pubblico ludibrio da alcune sue coetanee. Delle vere baby-bulle che si sono accanite contro di lei. Uno spintone, poi un pugno, la caduta per terra, i capelli tirati. Le immagini che ritraggono la vittima mentre rotola per terra sono andate dritte sul web, attraverso dirette Istagram e commenti. A scagliarsi contro la vittima è stata prima una ragazzina, poi è intervenuta una seconda bulla e infine ...

