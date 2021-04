MotoGP, Franco Morbidelli: “Portimao mi ha regalato fiducia, ma la mia moto è inferiore alle Factory in diversi aspetti” (Di venerdì 23 aprile 2021) Franco Morbidelli prova a guardare con rinnovata fiducia verso la tappa di Jerez de la Frontera. Il Gran Premio di Spagna potrebbe regalare buone risposte al pilota del team Yamaha Petronas dopo che, nel Gran Premio del Portogallo, è stato in grado di tornare ai suoi livelli abituali, dopo le notevoli difficoltà di Losail. L’ex campione del mondo di moto2 conferma la soddisfazione di quanto realizzato sul tracciato dell’Algarve. “A Portimao è stato bello tornare nelle prime cinque posizioni al traguardo – conferma a Crash.net – Il mio tempo di gara è stato incredibilmente simile a quello dello scorso anno, il che è positivo considerando la posizione di partenza, e il fatto che ho avuto un inizio non eccezionale della gara. Nonostante la mancanza di pista libera davanti a me ho avuto modo di combattere ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)prova a guardare con rinnovataverso la tappa di Jerez de la Frontera. Il Gran Premio di Spagna potrebbe regalare buone risposte al pilota del team Yamaha Petronas dopo che, nel Gran Premio del Portogallo, è stato in grado di tornare ai suoi livelli abituali, dopo le notevoli difficoltà di Losail. L’ex campione del mondo di2 conferma la soddisfazione di quanto realizzato sul tracciato dell’Algarve. “Aè stato bello tornare nelle prime cinque posizioni al traguardo – conferma a Crash.net – Il mio tempo di gara è stato incredibilmente simile a quello dello scorso anno, il che è positivo considerando la posizione di partenza, e il fatto che ho avuto un inizio non eccezionale della gara. Nonostante la mancanza di pista libera davanti a me ho avuto modo di combattere ...

