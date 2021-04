Maxi concorso: in 200mila per 1.522 posti al Comune di Roma. Bando ancora aperto, al via il 17 maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) Immaginate un’intera città, tipo Brescia, la cui popolazione un bel giorno si ferma.. per partecipare in massa ad un concorso pubblico. Ecco, è questa più o meno la proporzione che disegna le dimensioni dell’imminente concorsone indetto dal Comune di Roma, finalmente sbloccato ieri, e al via dal prossimo 17 maggio. Maxi concorso: decine le figure richieste ma ‘limitate’, come i 52 dirigenti da scegliere fra 3.725 candidati Nello specifico, gli agognati 1.522 ‘posti fissi’ sono, 500 per i vigili urbani, 250 per gli impiegati amministrativi, 200 per i settori ambiente, territorio, tecnico e costruzione, 140 per gli assistenti sociali, poi 100 funzionari e 100 informatici, ed ancora: 80 funzionari scolastici, 80 per i servizi tecnici, 20 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021) Immaginate un’intera città, tipo Brescia, la cui popolazione un bel giorno si ferma.. per partecipare in massa ad unpubblico. Ecco, è questa più o meno la proporzione che disegna le dimensioni dell’imminentene indetto daldi, finalmente sbloccato ieri, e al via dal prossimo 17: decine le figure richieste ma ‘limitate’, come i 52 dirigenti da scegliere fra 3.725 candidati Nello specifico, gli agognati 1.522 ‘fissi’ sono, 500 per i vigili urbani, 250 per gli impiegati amministrativi, 200 per i settori ambiente, territorio, tecnico e costruzione, 140 per gli assistenti sociali, poi 100 funzionari e 100 informatici, ed: 80 funzionari scolastici, 80 per i servizi tecnici, 20 ...

