Martina Miliddi indossa un anello di Raffaele: riavvicinamento in corso? (Di venerdì 23 aprile 2021) Cosa c’è tra Martina Miliddi e Raffaele? Come sappiamo nel corso dei mesi a finire spesso al centro del gossip è stata Martina Miliddi. La ballerina di Amici 20 infatti ha fatto discutere per via della turbolenta e travagliata relazione con Aka7even, che tra alti e bassi è finita recentemente. I due hanno deciso di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 23 aprile 2021) Cosa c’è tra? Come sappiamo neldei mesi a finire spesso al centro del gossip è stata. La ballerina di Amici 20 infatti ha fatto discutere per via della turbolenta e travagliata relazione con Aka7even, che tra alti e bassi è finita recentemente. I due hanno deciso di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Martina beccata con un anello di Raffaele, per cui aveva preso una sbandata: cosa c’è tra i due? - FOTO #amici20 - pazzaXamici20 : RT @martieaka: Attualmente sottona per Martina Miliddi, è più forte di me?????? #amici20 #amici2020 #martinamiliddi #teamMiliddi - martieaka : Attualmente sottona per Martina Miliddi, è più forte di me?????? #amici20 #amici2020 #martinamiliddi #teamMiliddi - maniconio : Io che parlo di Martina Miliddi - sonounafatinaaa : RT @ahoy_mat: L’ANELLO DI RAFFAELE GRAZIE MARTINA MILIDDI -