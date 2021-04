Laurea varrà come esame di Stato: bozza Recovery, le news (Di venerdì 23 aprile 2021) La Laurea varrà come esame di Stato. Spunta infatti anche la “riforma delle lauree abilitanti” nel Recovery Plan made in Italy, secondo l’ultima bozza circolata in queste ore, alla vigilia del Consiglio dei ministri chiamato a fare il punto sul testo prima del passaggio in Parlamento. “La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni – si legge – rendendo l’esame di Laurea coincidente con l’esame di Stato”, con ciò “semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei Laureati”. Inoltre, i fondi del Recovery Plan per “l’incremento dei contratti di formazione specialistica per affrontare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Ladi. Spunta infatti anche la “riforma delle lauree abilitanti” nelPlan made in Italy, secondo l’ultimacircolata in queste ore, alla vigilia del Consiglio dei ministri chiamato a fare il punto sul testo prima del passaggio in Parlamento. “La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni – si legge – rendendo l’dicoincidente con l’di”, con ciò “semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte deiti”. Inoltre, i fondi delPlan per “l’incremento dei contratti di formazione specialistica per affrontare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Laurea varrà Recovery, laurea varrà come esame di Stato per le professioni Oggi, per esempio, per diventare avvocato in Italia, oltre alla laurea in giurisprudenza, bisogna essere promossi all'esame di Stato e iscriversi all'ordine professionale. Stesso discorso vale per un ...

