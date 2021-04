L’addio di Rousseau al M5S | “Scelta inevitabile Oggi siamo a terra ma ci rialzeremo”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 23 aprile 2021) Le casse disono vuote e l’Associazione di Davide Casaleggio scarica i vertici del Movimento per creare una «piattaforma laica». «A fronte dell’enorme mole di debiti cumulati dal Movimento 5 Stelle nei confronti dell’Associazionee della decisione di chi ritiene di essere il gruppo dirigente del Movimento di impartire ai portavoce un invito diretto a violare espressamente lo Statuto stesso del Movimento, omettendo diversare, già dal mese di aprile, il contributo stabilito per i servizi erogati, questa mattina abbiamo dovuto comunicare a tutto il personale dichecostretti ad avviare le procedure per la cassaintegrazione», è l’annuncio dell’Associazionesul Blog delle Stelle. «non è più possibile, infatti, sostenere le spese ...