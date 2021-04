In ogni partita di Meret c’è un errore. Forse le scelte di Gattuso lo hanno depresso e reso insicuro (Di venerdì 23 aprile 2021) Cesare – Ieri grande partita del Napoli, aggressivo, brillante, concentrato sul risultato anche se la Lazio, come avevamo detto giorni fa, è pericolosa in fase di attacco ma imbarazzante in difesa. Comunque grande prestazione di Politano ed Insigne tra i migliori in campo. Con Politano in questo stato di forma per Lozano non sarà facile riprendersi il posto di titolare. E mi hanno sorpreso due giocatori: Bakayoko, autore di una ottima gara (ma che si è beneficiato anche della ritrovata condizione di Fabian Ruiz), e Hysai che correndo come un matto sembrava indemoniato. Guido – Tutto vero. E va aggiunto un ottimo Zelinski e finalmente Manolas molto sicuro in difesa. A me ha colpito il goal di Osimhen. Da vero centravanti. Se ci pensi le perplessità sul giocatore, a parte limiti tecnici, nascono dal dubbio se sia o meno un goleador. E ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Cesare – Ieri grandedel Napoli, aggressivo, brillante, concentrato sul risultato anche se la Lazio, come avevamo detto giorni fa, è pericolosa in fase di attacco ma imbarazzante in difesa. Comunque grande prestazione di Politano ed Insigne tra i migliori in campo. Con Politano in questo stato di forma per Lozano non sarà facile riprendersi il posto di titolare. E misorpdue giocatori: Bakayoko, autore di una ottima gara (ma che si è beneficiato anche della ritrovata condizione di Fabian Ruiz), e Hysai che correndo come un matto sembrava indemoniato. Guido – Tutto vero. E va aggiunto un ottimo Zelinski e finalmente Manolas molto sicuro in difesa. A me ha colpito il goal di Osimhen. Da vero centravanti. Se ci pensi le perplessità sul giocatore, a parte limiti tecnici, nascono dal dubbio se sia o meno un goleador. E ...

Advertising

napolista : In ogni partita di #Meret c’è un errore. Forse le scelte di Gattuso lo hanno depresso e reso insicuro Che abilità… - Boboj29 : Fiore-Juve Ecco la seconda partita che per i viola vale una finale Champions ,per loro e' vitale vincerla,vale piu… - afiumiicino : RT @CozAndrea: Io per questo ragazzo non ho più parole. Sono letteralmente finiti i complimenti. Ogni partita utilizza il campo come una te… - LAPAPERA99 : @PasqualeMattia4 Io ogni volta spero che è la sua partita,ma ormai non ci credo più serve il rigore - sandrobianchi65 : @CucchiRiccardo Va beh nessuna obiezione ma ogni tanto la voce andrebbe “alzata”... Ieri la partita era decisiva. L… -

Ultime Notizie dalla rete : ogni partita La ragazza e il rider ferito per difenderla: "Avrei voluto prendere io la coltellata" Su internet è partita una raccolta fondi: in 24 ore, quasi 40mila euro. Intanto Alice e la sua ...era stato un mio compagno di scuola - ha spiegato alla polizia - e avevo deciso di troncare ogni ...

Rauti: 'Vedranno di che pasta siamo fatti. Ai playoff...' 'Il nostro è un girone ostico e ogni partita presenta sempre dei problemi dietro l'angolo, solo la Ternana ha veramente dominato. È ostico trovare la via del gol e ogni squadra dà sempre il massimo, ...

Asamoah su Instagram: «Ogni partita, una finale» – FOTO Cagliari News 24 NEMICO PUBBLICO si fa sempre più strada l'ipotesi che Federico Chiesa non sia della partita domenica pomeriggio. Il grande e più fresco ex dell'incontro (potenzialmente ci sono anche Bernardeschi e Cuadrado) perderà ...

Fine dei cookie di terza parte: fine della personalizzazione? Questo significa che siamo parte integrante della pagina di ogni editore, e creiamo i nostri dati proprietari basati sull’engagement dei consumatori con i nostri placement. Questi dati vengono ...

Su internet èuna raccolta fondi: in 24 ore, quasi 40mila euro. Intanto Alice e la sua ...era stato un mio compagno di scuola - ha spiegato alla polizia - e avevo deciso di troncare...'Il nostro è un girone ostico epresenta sempre dei problemi dietro l'angolo, solo la Ternana ha veramente dominato. È ostico trovare la via del gol esquadra dà sempre il massimo, ...si fa sempre più strada l'ipotesi che Federico Chiesa non sia della partita domenica pomeriggio. Il grande e più fresco ex dell'incontro (potenzialmente ci sono anche Bernardeschi e Cuadrado) perderà ...Questo significa che siamo parte integrante della pagina di ogni editore, e creiamo i nostri dati proprietari basati sull’engagement dei consumatori con i nostri placement. Questi dati vengono ...