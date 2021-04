I 5S sempre più nel caos, report interno fa le pulci al bilancio: «Premi a pioggia senza obiettivi» (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’altra tegola si abbatte sui 5S. Non bastava la rottura con Rousseau, ora scoppiano i malumori per il bilancio della Camera. Il rendiconto 2020 del gruppo a Montecitorio è stato chiuso con un avanzo di un milione 467mila euro. In calo rispetto ai 2,7 milioni del 2019. Per l’anno prossimo, secondo quanto apprende l’Adnkronos, è previsto un disavanzo di 207mila euro. sempre nel 2021 – si legge nel conto economico previsionale – viene stimato un costo del personale dipendente di 6 milioni 685mila euro. E “consulenze di alta professionalità” per 220mila euro. 5S, due milioni e mezzo per il personale della comunicazione Nel dettaglio, c’è un calo delle entrate per 517mila euro, alla luce della fuoriuscita di numerosi parlamentari. Aumento dei costi del personale per più di 700mila euro annui, che porta il monte spese complessivo a 4,8 milioni di euro. Di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’altra tegola si abbatte sui 5S. Non bastava la rottura con Rousseau, ora scoppiano i malumori per ildella Camera. Il rendiconto 2020 del gruppo a Montecitorio è stato chiuso con un avanzo di un milione 467mila euro. In calo rispetto ai 2,7 milioni del 2019. Per l’anno prossimo, secondo quanto apprende l’Adnkronos, è previsto un disavanzo di 207mila euro.nel 2021 – si legge nel conto economico previsionale – viene stimato un costo del personale dipendente di 6 milioni 685mila euro. E “consulenze di alta professionalità” per 220mila euro. 5S, due milioni e mezzo per il personale della comunicazione Nel dettaglio, c’è un calo delle entrate per 517mila euro, alla luce della fuoriuscita di numerosi parlamentari. Aumento dei costi del personale per più di 700mila euro annui, che porta il monte spese complessivo a 4,8 milioni di euro. Di ...

