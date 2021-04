Guinness dei primati meteo per la pioggia | i luoghi più piovosi del mondo

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 23 aprile 2021) Una delle località più piovose si trova in India: si tratta di Cherrapunji, che detiene i record di massimain un anno (26470 mm dal 1° agosto 1860 al 31 luglio 1861) e in appena 48 ore (2493 mm ditra il 15 ed il 16 luglio 1995). Immagine dibattenteIl precedente record dità in 48 ore spettava a La Reunion (Francia), spesso colpita da cicloni tropicali con precipitazioni impressionanti sulle montagne. Nell’aprile 1958 erano caduti qualcosa come 2467 mm di. Cherrapunji è una città del Meghalaya, stato nord-orientale dell’India al confine con il Bangladesh. Il Meghalaya, così diverso dal resto dell’India, viene definito “la Scozia dell’Oriente” per le piogge così clamorosamente abbondanti. Quindi quelle che spiccano sono soprattutto le piogge estreme. A ...