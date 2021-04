Gli studenti del Liceo ‘Rummo’ in Dad con i campioni dello sport (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il “Fuoriclasse dello sport”, coordinato dal prof. Giuseppe Petito del Liceo Rummo di Benevento e dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Maria Morante, prosegue con grande entusiasmo con gli studenti che in questa settimana hanno incontrato il campione di marcia del gruppo sportivo Fiamme Azzurre Angelo Iannelli e il campione olimpionico del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare Teodorico Caporaso. Angelo Iannelli, originario di Melizzano, ha raccontato ai ragazzi che si è avvicinato al mondo dell’atletica leggera a 13 anni sotto la guida del professore Giovanni Caruso, attualmente presidente della Libertas Benevento che in occasione di un campionato studentesco vide nel giovane Iannelli delle qualità che poi col tempo si sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il “Fuoriclasse”, coordinato dal prof. Giuseppe Petito delRummo di Benevento e dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Maria Morante, prosegue con grande entusiasmo con gliche in questa settimana hanno incontrato il campione di marcia del gruppoivo Fiamme Azzurre Angelo Iannelli e il campione olimpionico del gruppoivo dell’Aeronautica Militare Teodorico Caporaso. Angelo Iannelli, originario di Melizzano, ha raccontato ai ragazzi che si è avvicinato al mondo dell’atletica leggera a 13 anni sotto la guida del professore Giovanni Caruso, attualmente presidente della Libertas Benevento che in occasione di un campionato studentesco vide nel giovane Iannelli delle qualità che poi col tempo si sono ...

