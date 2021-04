Garante Privacy al Governo ' Gravi criticità per i pass vaccinali'

Advertising

fattoquotidiano : Green pass, il Garante per la Privacy scrive al governo: “Gravi criticità su trattamento e protezione dei dati” - Agenzia_Italia : Il pass vaccinale così com'è non va, dice il Garante della privacy - Adnkronos : #Passvaccinale: 'Privacy a rischio', le dichiarazione del Garante. - GiancarloDeRisi : RT @GeMa7799: Il pass vaccinale è illegale e vìola diretti e libertà. Il garante della privacy avverte il Governo... - Napalm51 : RT @GCerrinaFeroni: Pass vaccinali: gravi criticità. Il Garante privacy invia formale “avvertimento” al Governo. -

Ultime Notizie dalla rete : Garante Privacy

... lasciando spazio a molteplici e imprevedibili utilizzi futuri, in potenziale disallineamento anche con analoghe iniziative europee " sottolinea il- . Non viene specificato chi è il titolare ...... lasciando spazio a molteplici e imprevedibili utilizzi futuri, in potenziale disallineamento anche con analoghe iniziative europee - sottolinea il- . Non viene specificato chi è il titolare ...Firmato protocollo d’intesa tra Garante della Privacy e Ispettorato Nazionale del Lavoro per un lavoro sinergico e una reciproca collaborazione tra le due istituzioni. Garante e Ispettorato Nazionale ...È quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone”. Questa l’indicazione del Garante per la protezione dei dati personali contenuta in un avvertimento ...