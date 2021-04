Francia: Salvini, 'ha ragione Le Pen, chi entra illegalmente va espulso' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "L'assassino, entrato da clandestino in Francia più di dieci anni fa, era stato regolarizzato nel 2019. Ha ragione Marine Le Pen: chi entra illegalmente va solo espulso". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo l'uccisione della poliziotta in Francia ad opera di un tunisino al grido 'Allah Akbar'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "L'assassino,to da clandestino inpiù di dieci anni fa, era stato regolarizzato nel 2019. HaMarine Le Pen: chiva solo". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo, dopo l'uccisione della poliziotta inad opera di un tunisino al grido 'Allah Akbar'.

