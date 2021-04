Figliulo continua con i sogni | ' A maggio almeno 16 milioni di dosi'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Figliulo continua

Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, ha visitato a Bari la fabbrica regionale delle mascherine, insieme a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, e al presidente della ......per la verifica del buon andamento della campagna e degli aspetti organizzativi" ha detto...sia capace di reggere lo stress perché bisogna andare in maniera costante ein modo tale da ...Cose incredibili». Poi tocca a Figliulo. «Quello che il governo non fa è approvvigionarsi di vaccini aggiuntivi - incalza De Luca - perché continuate a dormire in piedi e non chiedere ad Aifa ...Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, ha visitato a Bari la fabbrica regionale delle mascherine, insieme a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, e al presidente della ...