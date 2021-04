Dove vedere la cerimonia degli Oscar 2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Uno show intimo, senza conduttore, con alcuni ospiti in presenza grazie alle misure di sicurezza applicate con grande rigore. Il tutto supervisionato dal regista Steven Soderbergh. La diretta in Italia sarà su Sky Cinema Oscar e Tv8 Per la grande industria del cinema è stato un 2021 davvero difficile. Tra set bloccati e riprese sospese a causa del coronavirus, e le sale di quasi tutto il mondo chiuse per limitare la pandemia, i film hanno dovuto cercare metodi alternativi per arrivare al pubblico. Anche la cosiddetta awards season, la rassegna di cerimonie di premiazione fra le più attese dell’anno, ha subito parecchi cambiamenti, a partire dagli Oscar. I premi dell’Academy di Hollywood si sono spostati dalla fine di febbraio, quando vanno in onda di consueto, a questo 25 aprile. La serata stessa, supervisionata dal regista Steven ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Uno show intimo, senza conduttore, con alcuni ospiti in presenza grazie alle misure di sicurezza applicate con grande rigore. Il tutto supervisionato dal regista Steven Soderbergh. La diretta in Italia sarà su Sky Cinemae Tv8 Per la grande industria del cinema è stato undavvero difficile. Tra set bloccati e riprese sospese a causa del coronavirus, e le sale di quasi tutto il mondo chiuse per limitare la pandemia, i film hanno dovuto cercare metodi alternativi per arrivare al pubblico. Anche la cosiddetta awards season, la rassegna di cerimonie di premiazione fra le più attese dell’anno, ha subito parecchi cambiamenti, a partire dagli. I premi dell’Academy di Hollywood si sono spostati dalla fine di febbraio, quando vanno in onda di consueto, a questo 25 aprile. La serata stessa, supervisionata dal regista Steven ...

