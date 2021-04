Denise Pipitone | non è finita | clamorose indiscrezioni su Domenica In | la bomba di Mara Venier

(Di venerdì 23 aprile 2021) AnticipazionisuIn, il programma diin onda su Rai 1 che non si ferma neppure il 25 aprile. Anticipazioni relative proprio alla puntata in onda nel giorno della Festa della Liberazione, a partire dalle 14, ancora senza pubblico in studio a causa dell'emergenza coronavirus. Levengono rilanciate da TvBlog, che fa sapere che ospite dellasarà Piera Maggio, la madre di, un caso tornato di prepotenza ad occupare la cronaca nelle ultime settimane per l'orribile vicenda arrivata dalla Russia, con il presunto ritrovamento di, poi smentito, trasformato in una sorta di circo televisivo. Insomma, aIn un'intervista toccante: Piera Maggio ...

Mara Venier ospita Piera Maggio (madre) a Domenica In Domenica 25 aprile andrà in onda, a partire dalle 14.00, una nuova puntata di Domenica In , condotta come sempre da Mara Venier , sola in studio, senza pubblico e con la ...Piera Maggio , la mamma discomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004 e mai più ritrovata, si è sfogata mercoledì sera a 'Chi l'ha visto', trasmissione con la quale era in collegamento insieme all'...