De Luca: «L'anno scolastico ormai è saltato, perché aprire tutto a un mese dalla fine?» (Di venerdì 23 aprile 2021) "Ho chiesto ai dirigenti delle scuole superiori di limitare la presenza al 50% se non ci sono condizioni di sicurezza. Nella prima settimana di aprile registriamo nell'Asl Napoli1 189 casi positivi. I contatti scolastici in isolamento sono 3.000". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna sul tema della scuola, uno dei suoi cavalli di battaglia nella gestione della pandemia. E lo fa ancora snocciolando i numeri del contagio, ribaltando la linea del "ora è il momento di andare avanti" che invece usa per i "settori produttivi". "L'anno scolastico ormai è saltato. Sarebbe stato ragionevole aprire per la prima della medie e ultima classe delle superiori, e poi basta. Ma guardo con preoccupazione di tutto ad un mese alla chiusura"

