De Luca, "La Superlega brutta come la FIAT Duna, Agnelli ha fatto un disastro" (Di venerdì 23 aprile 2021) Superlega, Vincenzo De Luca: "Difficile immaginare un dirigente sportivo capace di produrre un tale disastro e un atto di totale masochismo per la società che dirige". L'eclettico e dirompente presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato della Superlega colpendo in colpo solo la competizione, Agnelli e la FIAT Duna, tornata al centro della scena dopo anni di anonimato. De Luca, "La Superlega è brutta come la FIAT Duna, la macchina più brutta del mondo" Vincenzo De Luca, uno dei protagonisti indiscussi nel corso di questa emergenza sanitaria, si è allontanato dalla politica e dal Covid per ...

