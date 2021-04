Crisi sanitaria India: il governo corre ai ripari con l’Oxygen Express (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si arrestano i numeri del covid in India. Nelle ultime 24h il paese ha stabilito un nuovo record mondiale di contagi: 332.730. Nemmeno la mortalità sembra arrestarsi, in un paese carente di strumenti come l’ossigeno e di impianti sanitari funzionanti. I morti, nelle ultime ore, sono balzati a 2.264 stabilendo un altro record. Il Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si arrestano i numeri del covid in. Nelle ultime 24h il paese ha stabilito un nuovo record mondiale di contagi: 332.730. Nemmeno la mortalità sembra arrestarsi, in un paese carente di strumenti come l’ossigeno e di impianti sanitari funzionanti. I morti, nelle ultime ore, sono balzati a 2.264 stabilendo un altro record. Il

Advertising

ignaziocorrao : Malgrado la crisi sanitaria ed economica del 2020 #Europa é riuscita ad aumentare l'esportazione di rifiuti. Dal me… - FrancescoLollo1 : Le priorità del #Pd di #Letta? #Ong e #IusSoli, non tutte quelle categorie messe in ginocchio dalla crisi economica… - LauraVallaro : @giannipettinari @fffitalia @fattoquotidiano quali sono per te? A me sembra che siano l'iniquo accesso alle risorse… - RobyCorciulo : RT @ICPartners: #Export - La crisi economico-sanitaria da Covid-19 ha colpito tutti i settori della nostra economia. Ma dopo un anno di pan… - lucoli64 : RT @SonSempreIoEh: visto il giochino retorico? tutti i dati a disposizione dimostrano che il coprifuoco non riduce i contagi, è una misura… -