Covid, "Gran Bretagna non è più nel mezzo di una pandemia"

La Gran Bretagna non è più nel mezzo di una pandemia. Lo affermano gli esperti, rilevando che in base ai nuovi dati emerge che la campagna vaccinale ha ridotto fino al 90 per cento le infezioni ...

