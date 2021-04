Concerto 1 maggio 2021 | svelati i nomi dei cantanti sul palco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non sarà un primocome quelli che tanto abbiamo amato in passato e sulla scia di quanto visto anche lo scorso anno, sarà qualcosa di diverso. Ma ildel primoci sarà anche nel, con tutte le dovute attenzioni e nel pieno rispetto delle norme anti covid. Finalmente anche per il mondo dello spettacolo si muove qualcosa e da lunedì nelle regioni in zona gialla si torna al teatro, si torna al cinema e si torna a fare musica. E ildel primoè un altro segnale di ritorno alla normalità, con la speranza che davvero, dopo questi mesi difficilissimi, l’estate riporti di nuovo il sereno. La situazione in Italia è sempre complicata, il nostro pensiero va ogni giorno alle famiglie di tutte le vittime che il covid ha fatto. Ma bisogna ...