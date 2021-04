Cimiteri | Baglio-Tempesta | parole vergognose da Ama | Zaghis deve dimettersi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Abbiamo letto ieri il comunicato stampa di Ama sulla dolorosa vicenda denunciata da Andrea Romano, che purtroppo accomuna centinaia di famiglie romane. Una risposta vergognosa in cui si parla di inumazione non urgente, l’Amministratoredovrebbe solo prendere atto di questo ennesimo fallimento e fare un passo indietro.” “Imbarazzante che la Sindaca decida di prendere posizione su questa vicenda soltanto quando e’ arrivata una denuncia con cosi’ tanto clamore. Sono mesi che Roma versa in questa situazione, da tempo chiediamo interventi risolutivi della Giunta, che a questo punto, ci aspettiamo arrivino durante il consiglio straordinario richiesto dal PD che sara’ presto convocato.” “È di marzo la conferenza stampa della Sindaca dove annunciava come ‘storico’ quanto stavano facendo dentro Ama. Ma a queste dichiarazioni non sono seguite azioni e servizi ...