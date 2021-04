Christophe Chalençon | condannato l’ex “gilet gialli”

(Di venerdì 23 aprile 2021)militante deiChalencon, è statoa sei mesi di carcere per “provocazione ad armarsi contro l’autorità dello Stato”. Oltre a ciò, è stato anche sospeso per cinque anni dai diritti civili. Questo cosa significa? Ineleggibilità e divieto di voto. La deliberazione annunciata dal presidente del tribunale penale di Carpentras è arrivata nella

Ultime Notizie dalla rete : Christophe Chalençon

L'ex militante dei 'gilet gialli',Chalencon, che chiamò all'insurrezione contro l'attuale amministrazione di Emmanuel Macron, è stato condannato oggi a 6 mesi di carcere con la condizionale per "provocazione ad armarsi ...Parigi, 22 apr 19:29 -Chalencon, ex leader dei gilet gialli, è stato condannato a sei mesi di detenzione con condizionale per "provocazione ad armarsi...