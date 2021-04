Chiara Nasti e Nicolò Zanilo amore al capolinea ecco gli indizi

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’travolgente e passionale traZaniolo eè finita così come è iniziata Dopo un tatuaggio di coppia e reciproche dediche social, gli scatti del calciatore e dell’influencer sono spariti dai rispettivi profili e i due – come hanno ben notato i fan – non si seguono più. Presto per dire se