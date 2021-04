Camere da letto nei bagni e nella sauna: scattano i sigilli in un albergo di Roma (Di venerdì 23 aprile 2021) Mancanza di autorizzazioni, violazione delle misure anti-Covid e Camere ricavate nella sauna e nei bagni. E’ per questo che gli agenti della Polizia Locale hanno apposto ieri i sigilli a una struttura alberghiera nel quartiere Esquilino, che svolgeva l’attività ricettiva senza le previste autorizzazioni. sigilli a un albergo all’Esquilino Gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” , Nucleo Esquilino, nel corso delle verifiche, hanno riscontrato una serie di irregolarità che hanno fatto scattare il sequestro dell’albergo: dalla mancanza dei titoli autorizzativi all’assenza del certificato obbligatorio di prevenzione incendi, nonché il mancato rispetto delle linee guida anti contagio. Al posto di eleganti sistemazioni, pubblicizzate sui principali siti per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Mancanza di autorizzazioni, violazione delle misure anti-Covid ericavatee nei. E’ per questo che gli agenti della Polizia Locale hanno apposto ieri ia una struttura alberghiera nel quartiere Esquilino, che svolgeva l’attività ricettiva senza le previste autorizzazioni.a unall’Esquilino Gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” , Nucleo Esquilino, nel corso delle verifiche, hanno riscontrato una serie di irregolarità che hanno fatto scattare il sequestro dell’: dalla mancanza dei titoli autorizzativi all’assenza del certificato obbligatorio di prevenzione incendi, nonché il mancato rispetto delle linee guida anti contagio. Al posto di eleganti sistemazioni, pubblicizzate sui principali siti per ...

