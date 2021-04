Atlantia:cda,riconvocazione in tempo utile su offerta Cdp (Di venerdì 23 aprile 2021) Il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di riconvocarsi in tempo utile per le necessarie determinazioni in ordine all'offerta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Il consiglio di amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di riconvocarsi inper le necessarie determinazioni in ordine all'...

Advertising

fisco24_info : Atlantia:cda,riconvocazione in tempo utile su offerta Cdp: Per le necessarie determinazioni - CorriereQ : Atlantia:cda,riconvocazione in tempo utile su offerta Cdp - fisco24_info : Atlantia batte il tempo a Perez: «Scoprire le carte su Autostrade»: Inviata ad Acs una lettera nella quale la holdi… - mattinodipadova : [NORDEST ECONOMIA] Il board «ha deliberato di riconvocarsi prima del 23 aprile per esaminare i contenuti dell'offer… - infoiteconomia : Atlantia, cda riconvocato entro il 23 aprile per l'offerta su Aspi -