Amici 20 | dateci Giulia Stabile | esibizione sensuale e boom sul web “Vi zittirebbe” – VIDEO

(Di venerdì 23 aprile 2021)20 con la sua sesta puntata è ormai alle porte e i fan sembrano avere ben chiaro chi vorrebbero vedere esibirsi.continuare a raccogliere un enorme successo:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Giulia Stabile! È questo l'appello dei fan (tantissimi) della ballerina di Amici, che nel serale si esibisce solo una volta a puntata. Una straordinaria Giulia Stabile continua a dominare Amici 20, sezione danza. La ballerina non smette, infatti, di conquistare totalmente tutti i telespettatori. I fan continuano a aumentare a vista d'occhio. È questo l'appello dei fan (tantissimi) della ballerina di Amici, che da quando è iniziata la fase serale del talent si esibisce solo una volta a puntata (due, contando i duetti con Samuele). Giulia è ...