Altrimenti ci arrabbiamo

(Di venerdì 23 aprile 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 27 aprile 2021 «Un giorno, molto tempo fa, mi trovavo a fare shopping con un’amica. A un tratto, un ragazzo le ha alzato la gonna. Così, davanti a tutti, nel negozio, e se n’è andato via tranquillamente sulla scala mobile. Ero sconcertata, ma non l’ho seguito né mi sono rivolta alla sicurezza del negozio. Niente di niente, sono rimasta lì, ferma, perché in un certo senso è come se fossimo tutti assuefatti a immagini simili. D’altronde, al cinema e in tv non ci mostrano studenti delle confraternite che portano alle feste le ragazze per farle ubriacare? Di solito è la parte divertente della storia e ci ridiamo tutti su, in una sorta di complicità silenziosa verso l’abuso».