Advertising

fisco24_info : Vivendi: ricavi primo trimestre +5% a 3,9 miliardi: A cambi e perimetro costanti, molto bene Universal Music (+9,4%) -

Ultime Notizie dalla rete : Vivendi ricavi

Agenzia ANSA

Nel primo trimestre dell'annoha registrato un aumento deidel 5% a cambi e perimetro costanti, con ottimi risultati per Universal Music (+9,4%). Stabile Canal +, mentre il gruppo Havas registra"migliori del ......+27% ed EBIT +52%. Italmobiliare ha toccato un massimo intraday a 30,40 euro per poi ...danni da circa tre miliardi di euro promossa in tandem con la controllante Fininvest contro( - 0,...Nel primo trimestre dell'anno Vivendi ha registrato un aumento dei ricavi del 5% a cambi e perimetro costanti, con ottimi risultati per Universal Music (+9,4%). Stabile Canal +, mentre il gruppo Havas ...Nel primo trimestre i ricavi di Vivendi sono cresciuti del 5% rispetto a un anno fa, grazie alla continua solida performance della controllata Universal. I ricavi del gruppo sono saliti a 3,90 milia ...