Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 aprile 2021)22 APRILE ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASU VIA AURELIA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA CASALE LUMBROSO IN DIREZIONE FUORI, PERMANGONO CODE A PARTIRE DA VIA GREGORIO XI E A SEGUIRE CODE ALTEZZA ARANOVA SEMPRE IN DIREZIONE FUORISUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA ALTEZZSA ARDEATINA MENTRE IN INTERNA ALTEZZA SETTECAMINI SULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E IL TRATTO URBANO DELL’A24 CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CON CODE A PARTIRE DA FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO DI MARCIA SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA SU VIA CASILINA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO A ...