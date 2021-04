Superlega | ‘Striscia La Notizia’ non perdona | tapiro alla Juventus

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) Questa sera la consegna da parte di Valerio Staffelli La figuraccia della, inutile utilizzare troppi giri di parole, va chiamata così e rimarrà a lungo impressa nella mente dei tifosi e non solo. Un sistema che si è sfaldato e si sgretolato dopo l’addio del blocco delle squadre inglesi e dopo il dietrofront prima di Inter, poi del Milan e infine della stessa. Nella giornata di ieri, 21 aprile, il Presidente bianconero, Andrea Agnelli ha dovuto ammettere che in questo modo non potrà andare avanti il progetto presentato domenica notte. Una brutta pagina di storia del calcio che non è passata inosservata dai media internazionali a “Striscia La Notizia”. Il programma Mediaset, questa sera, consegnerà ungigante proprio al club di Torino. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dallo ...