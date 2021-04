Sagittario (Di giovedì 22 aprile 2021) “Dove sono finite le lezioni dell’anno scorso?”, chiede la cantautrice Gillian Welch nel pezzo I dream a highway. Voglio farti la stessa domanda, , giusto in tempo per la fase del tuo ciclo astrale chiamata “Ricorda le lezioni... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 aprile 2021) “Dove sono finite le lezioni dell’anno scorso?”, chiede la cantautrice Gillian Welch nel pezzo I dream a highway. Voglio farti la stessa domanda, , giusto in tempo per la fase del tuo ciclo astrale chiamata “Ricorda le lezioni... Leggi

