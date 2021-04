Romero | “Dzeko l’attaccante che mi ha dato più difficoltà”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il difensore dell’Atalanta Cristianha parlato ai microfoni di Dazn sull’avversario di oggi, in particolare di: “E’che mi hapiùquest’anno. E’ un attaccante fortissimo con esperienza, dobbiamo stare attenti perché la Roma in avanti ha un giocatore di livello. Dobbiamo fare una buona partita difensiva”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tuttoatalanta : Romero elogia Dzeko: 'Attaccante fortissimo, dobbiamo fare attenzione' - FiorentinaUno : ROM-ATA, Romero: 'Dzeko attaccante fortissimo, dobbiamo fare attenzione' - - PagineRomaniste : #Atalanta, #Romero: '#Dzeko è l'attaccante che mi ha creato più difficoltà quest'anno, è fortissimo' #ASRoma… - LAROMA24 : Roma-Atalanta, Romero: 'Dzeko fortissimo e con tanta esperienza, dobbiamo stare attenti' #AsRoma - PagineRomaniste : La formazione ufficiale dell'#Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Go… -

Ultime Notizie dalla rete : Romero Dzeko

... Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan;. All. Fonseca ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Gollini; Djimsiti,, Palomino; Maehle, De ...Le probabili formazioni di Roma - Atalanta ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Gollini; Toloi,, ... Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan;. ...Nel prepartita, il centrale difensivo atalantino ha elogiato le qualità del centravanti bosniaco della Roma Nelle consuete interviste pregara, in casa Atalanta ha parlato il difensore centrale Cristia ...Nel prepartita di Roma-Atalanta, ha parlato Cristian Romero. Romero a DAZN “Dzeko mi ha messo in difficoltà quest’anno, dobbiamo stare attenti e fare la nostra ...