Roma, i convocati di Fonseca per l'Atalanta (Di giovedì 22 aprile 2021) Diramate le convocazioni di Paulo Fonseca per la sfida di questa sera contro l'Atalanta. Questi i 24 calciatori scelti dal tecnico della Roma. Tante ancora le assenze tra le fila giallorosse, soprattutto in difesa e a centrocampo, dove il tecnico portoghese ha chiamato alcuni giovani Primavera. Portieri: Fuzato, Pau Lopez, Mirante Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Fazio, Reynolds, Bruno Peres, Santon, Mancini, Calafiori, Cristante Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez Foto: Roma Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

