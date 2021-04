Riaperture, Quagliariello: “Vietare gli spazi interni? Duro colpo per l’Appennino” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “Oltre al tema certamente rilevante del coprifuoco, credo che andrebbe prestata una maggiore attenzione agli effetti che la decisione di limitare ai soli spazi esterni addirittura fino a giugno la riapertura delle attività di ristorazione potrebbe determinare in alcune aree del Paese. Una misura già gravosa per tutti diventa infatti insostenibile in quelle zone che per altitudine e per ragioni climatiche presentano difficoltà difficilmente superabili nel servizio all’aperto e, anche laddove esso sia immaginabile, richiedono investimenti logistici e organizzativi che dopo mesi di sostanziale inattività e prospettive così incerte e mutevoli è complicato per gli esercenti affrontare”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello (foto), esponente di ‘Idea-Cambiamo’. “Nessuno vuole negare un principio di precauzione sanitaria – prosegue – ma ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “Oltre al tema certamente rilevante del coprifuoco, credo che andrebbe prestata una maggiore attenzione agli effetti che la decisione di limitare ai soliesterni addirittura fino a giugno la riapertura delle attività di ristorazione potrebbe determinare in alcune aree del Paese. Una misura già gravosa per tutti diventa infatti insostenibile in quelle zone che per altitudine e per ragioni climatiche presentano difficoltà difficilmente superabili nel servizio all’aperto e, anche laddove esso sia immaginabile, richiedono investimenti logistici e organizzativi che dopo mesi di sostanziale inattività e prospettive così incerte e mutevoli è complicato per gli esercenti affrontare”. Lo dichiara il senatore Gaetano(foto), esponente di ‘Idea-Cambiamo’. “Nessuno vuole negare un principio di precauzione sanitaria – prosegue – ma ...

