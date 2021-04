“Questi non valgono niente”. Isola dei Famosi, Iva Zanicchi ce l’ha con loro: “Fate qualcosa” (Di giovedì 22 aprile 2021) Iva Zanicchi è una delle opinioniste de ‘L’Isola dei Famosi’, insieme a Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Dopo aver sconfitto il coronavirus ed essersi messa alle spalle uno dei periodi più difficili della sua vita, Ilary Blasi ha deciso di puntare su di lei viste le grandi qualità umane e professionali. E nelle ultime ore la cantante si è resa protagonista di alcune frasi decisamente clamorose, che hanno lasciato di stucco tutti i telespettatori. Una sincerità davvero pazzesca. Non è mai stata una donna impostata e ha quindi sempre voluto dire la sua con la massima sincerità. Anche stavolta non ha assolutamente cambiato il suo modo di fare e si è scagliata contro alcuni in particolare. Le sue frasi hanno rimbombato sui social network in pochissimo tempo. C’è ovviamente chi ha apprezzato la sua onestà, anche se dall’altra parte c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Ivaè una delle opinioniste de ‘L’dei’, insieme a Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Dopo aver sconfitto il coronavirus ed essersi messa alle spalle uno dei periodi più difficili della sua vita, Ilary Blasi ha deciso di puntare su di lei viste le grandi qualità umane e professionali. E nelle ultime ore la cantante si è resa protagonista di alcune frasi decisamente clamorose, che hanno lasciato di stucco tutti i telespettatori. Una sincerità davvero pazzesca. Non è mai stata una donna impostata e ha quindi sempre voluto dire la sua con la massima sincerità. Anche stavolta non ha assolutamente cambiato il suo modo di fare e si è scagliata contro alcuni in particolare. Le sue frasi hanno rimbombato sui social network in pochissimo tempo. C’è ovviamente chi ha apprezzato la sua onestà, anche se dall’altra parte c’è ...

Advertising

AzzolinaLucia : Ma quelli che 'finalmente un cambio di passo sulla scuola' e oggi, di fronte all’ennesima marcia indietro, danno la… - CarloCalenda : In questi due giorni abbiamo avuto conferma che l’unica cosa più potente della pandemia è il calcio. Non sono sicur… - lorepregliasco : Non vedo come i presidenti delle società – Juve inclusa – possano restare in sella dopo il disastro sportivo, manag… - ILBLU1 : RT @EditorSuperfly: Avanti tutta compagno #Guardiola contro chi affama il popolo, devono scomparire!! W gli sceicchi, w la uefa democratica… - chiara1__ : RT @thedoctorIies: MA CHE ME NE FOTTE DEL CODINO RAGA PORCA PUTTANAAAAA QUELLI SONO ALLE MALDIVE INSIEME E SONO DAVVERO UNA COPPIA QUINDI C… -